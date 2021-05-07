統一獅昨天遭到味全龍逆轉，今天球隊做出人員異動，將單場2次失誤的陳重廷下放二軍，拉上去年選秀第2輪新人何恆佑，總教練林岳平表示，今天先讓他看一下比賽狀況，之後會找機會讓他出賽，也希望這些新秀加入能讓內野激盪出不同隊型。

獅隊昨天一度握有6比0的領先優勢，但最終遭龍隊逆轉，尤其陳重廷在比賽後段發生2次失誤成為球迷熱議的話題。

談到昨天的比賽，林岳平說：「這不是單一人的問題，是許多因素加起來，這就是一場比賽，當時6比0我們有做些調整，認為有空間讓林靖凱喘息一下，如果這時還不讓替補球員上場，再找機會也很難。」

「餅總」認為會輸掉這場比賽除了守備發生失誤外，最主要還是球隊在關鍵時刻的打擊沒有發揮，「我們都是靠高飛犧牲打、對方失誤取分，壘上有人時的適時安打沒有打出來，才是打得辛苦的地方。」

林岳平表示，陳重廷昨天滿壘時打擊沒發揮，守備上又發生失誤，攻守兩端都沒表現的情況下信心一定會受到影響，「所以讓他下二軍去調整一下，看看這些18、9歲的新秀看看會不會產生不同的隊型。」

何恆佑表示，自己是在昨晚準備要睡覺時接到上一軍通知，當下也有跟家人說這個好消息，同期隊友林子豪也第一時間跟他說恭喜，並鼓勵他要享受比賽。

他坦言上一軍的速度比自己預期的快，「因為之前受傷，沒有完整的春訓，調整進度也比別人慢，不過有了這次的經驗自己也學習到如何與傷勢當朋友，目標希望能健康出賽。」

何恆佑來到職棒後幾乎都是專職二壘，他也會向教練、學長林靖凱請教，「要勇敢去問，問到是自己的，會跟學長討教，他也很樂意幫助我，上一軍自己不會緊張，盡全力去做就好。」

(中時 )