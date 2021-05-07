日本政府今天決定，東京都、大阪府等4都府縣實施的中央層級「緊急事態宣言」解禁日從5月11日延長到5月31日。此外，從12 日起追加愛知、福岡這2縣適用緊急事態宣言。

日本放送協會（NHK）報導，為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本政府今天下午5時（台灣時間4時）在首相官邸（行政中心）召開防疫會議，首相菅義偉、經濟再生大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等人出席。

會中做出決定，針對東京都、大阪府、兵庫縣、京都府等4都府縣實施的緊急事態宣言原本至5月11日到期的措施，延長至5月31日。同時，愛知縣、福岡縣從5月12日起也成為緊急事態宣言適用對象。

目前首都圈3縣（埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）、愛媛縣、沖繩縣等適用的「防止蔓延等重點措施」的期限也延長到5月31日止。此外，適用地區從9日起追加北海道、岐阜縣及三重縣；原重點措施實施地區宮城縣則從12日解禁。

日本首相菅義偉今晚將召開記者會，說明緊急事態宣言適用時間延長及追加適用地區的理由。

緊急事態宣言適用的6都府縣政府可籲請百貨公司等大型商業設施暫停營業；餐飲業最晚營業至晚上8時。

(中央社)