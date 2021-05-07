具有iOS 14的Apple為App Store應用程式引入了「應用程式隱私」標籤，該標籤旨在讓客戶在決定安裝應用程式之前，了解應用程式將收集的有關它們的數據的詳細信息。

Google計劃跟隨Apple在Play商店中的腳步，推出一項新功能，該功能將要求開發人員對應用程式使用數據的方式提供透明度。

Google在Android開發者部落格上宣布了Play商店新的「安全部分」，該部分將「幫助人們了解應用收集的股份數據（如果該數據是安全的）以及影響隱私和安全性的其他詳細訊息」。

Google將要求開發人員共享收集和存儲哪種類型的數據以及如何使用這些數據。Play商店列表還將概述應用程式是否採用數據加密之類的安全措施，是否遵循Google的「合作政策」，數據共享詳細訊息是否已由獨立的第三方驗證，以及應用程式是否允許用戶請求刪除數據。

與Apple的App Privacy標籤一樣，Google Play開發人員必須自行報告訊息，並且Google將引入一項政策，要求開發人員提供準確的詳細訊息。如果開發人員違反了此政策，則Google將「要求開發人員對其進行修復」。

Google計劃在今年夏天共享其他政策要求和資源，從2022年第二季度開始，將要求所有Play Store應用提供此訊息。

(中時新聞網)