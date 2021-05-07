企業在後疫情時代轉變相當重要，南投縣長林明溱允諾縣府將全力協助企業。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣工業會「第16屆第二次會員大會暨企業經營者座談會」7日在南投市南崗工業區南崗會堂舉行，會中探討後疫情時代因應措施。南投縣長林明溱表示，企業在後疫情時代轉變很重要，在開發新產線、新產品或貿易上需要幫忙之處，縣府都會全力協助。

南投縣工業會會員大會由工業會理事長施銘芳主持，共有100多家企業代表出席，特別邀請外貿協會秘書長林芳苗以「後疫情時代中小企業的挑戰」為主題進行專題演講。

施銘芳指出，全球經濟在後疫情時代有很大轉變，尤其最近原物料不斷上漲，多一分準備才有多一分機會，工業會特別藉由會員大會探討後疫情時代的因應措施，希望創造台灣經濟奇蹟。

林明溱表示，疫情發生後，企業經營非常辛苦，台灣因疫情控制良好，其他國家停頓產業，有部分轉移到台灣，對企業來說是很大福音，希望透過專題演講及座談會，大家一起啟發新思維、開發新市場，探討未來企業發展方向，共同促進經濟成長。

林明溱說，企業在後疫情時代轉變非常重要，因此企業在開發新產線、新產品，或貿易上需要幫忙的地方，縣府都會全力協助。

演講中也指出，全球使用網路人口達46.6億、超過52.2億人使用手機、社群媒體用戶達42億人，B2C電商市場價值更達到2.44兆美元，顯見疫情時代中，全球數位趨勢成長及經濟價值，因此企業轉型與數位發展非常重要。

縣府衛生局也藉此機會宣導疫苗施打政策，呼籲符合條件的人主動施打COVID-19疫苗，確保自身及家人健康。

(中時 )