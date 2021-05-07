弘煜科技與遊戲新幹線聯合發行的國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》，今（7）日釋出本作最新的故事劇情預告，並於即日起開放Facebook粉絲團主題活動「找到屬於你的風色時代」，同步公開形象官網與官方主題曲〈我常常想起你〉以及沙畫影片，邀請廣播名人獻聲述說著《風色幻想》陪伴玩家經歷的每一個時代故事，號召玩家粉絲們回歸，一起找尋你的風色時代！

惡魔貓領軍 重新書寫風色史詩

繼日前公布《風色幻想》系列主要角色們將於本作中再次回歸，並邀請多位知名聲優為其配音後，官方再度釋出老玩家們最在意的故事內容，此次《風色幻想SP手機版》也由風色之父惡魔貓領軍監製，不僅將原汁原味的重現當年「第十三部隊」反抗新月帝國的故事，還會以全新CG圖與聲優配音的方式，更完美地呈現當年的史詩篇章！

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獨特沙畫演繹你我的風色回憶

官方本次找來台灣知名的H.W沙畫團隊演繹出精彩的風色回憶，以改編自玩家的真實故事呈現，首支公開沙畫「我的母親」，劇情描述一位女兒在一封封陳年信件及物品中，觸發了對母親的思念，並請來資深廣播人陶曉清女士，以歷經歲月洗滌、情感豐沛的嗓音娓娓道來，藉由母親節前夕一同感念致敬全天下母親不求回報的愛與付出。陶曉清女士為前《中廣熱門音樂》節目主持人，更是引領中西音樂文化交流的推手，奠定了1970年代開始的台灣民歌運動，被譽為『台灣民歌之母』。

陶曉清為台灣民歌之母、廣播金鐘特別貢獻獎得主

找到屬於你的風色時代沙畫－我的母親

接下來還將依序推出愛情篇以及友情篇，並在沙畫故事中預留了伏筆，邀請玩家們一同來揭露故事中的彩蛋，而每個篇章都將透過旁白結合個人情感來詮釋動人故事，後續還會邀請知名廣播節目《夜光家族》主持人，同時也是散文小說家的光禹跨界獻聲，帶來不同的風色火花。

光禹的聲音是台灣廣播界最溫暖、最有記憶點，還曾陪伴無數人的青春歲月

我常常想起你…那年的風色時光

此外，遊戲也將指定最近合體的人氣樂團棉花糖網路高點擊率新歌〈我常常想起你〉作為官方主題曲，恰好詮釋了《風色幻想》系列作品經歷許多年代，在不同時期裡所扮演的重要角色，正如同歌詞中『我常常想起你，可是怎麼也記不住你』一般的思念。

期待藉由這首歌曲喚醒《風色幻想》系列20年來，陪伴著台灣廣大玩家們共同經歷的點點滴滴，無論是921大地震、千禧年到來，甚至是乘載許多玩家回憶的光華商場搬遷等等，邀約當年的玩家們一同分享和見證這些大事件當下，找到屬於你的風色時代。後續將有更多的活動內容，也請玩家務必關注官方粉絲團。

2004年風色幻想3代發售，當年世界第一高樓台北101完工開幕

2006年風色幻想5代發售，當年光華商場熄燈

(中時新聞網)