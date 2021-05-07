新東陽清水服務區是國道3號著名的休憩景點，今（7）日舉行「與鯊共舞在清水」特展開幕典禮，由遠傳電信建置5G網路，結合擴增實境（AR）應用，透過5G大頻寬、低延遲所帶來鯊魚與海洋世界華麗的全新饗宴，打造創新的旅遊服務體驗。

清水服務區的5G AR大型戶外表演由新東陽主辦，並與遠傳、遠創智慧、實境共創合作，展出AR互動應用與光幕式浮空音樂表演，交通部高速公路局局長趙興華、新東陽總經理麥升陽、遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵出席共襄盛舉。

曾詩淵表示，高速公路局致力於提升國道運輸服務品質，新東陽公司積極打造具特色與國際化的國道服務區，遠傳很榮幸能與夥伴在清水服務區共同打造5G AR大型戶外表演，為推動國道服務區的整體服務品質提升，以及帶動鄰近城市的觀光人潮盡一份心力。遠傳也將持續透過「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，於智慧觀光、智慧交通等應用，與政府與企業夥伴攜手打造5G創新應用。

新東陽清水服務區舉行「與鯊共舞在清水」特展開幕典禮，由遠傳電信建置5G網路，結合擴增實境（AR）應用，透過手機掃描QR code，即能透過手機觀看AR動畫於天空中所展現的主秀鯊魚搭配交響樂曲演出。（遠傳電信提供／黃慧雯台北傳真）

民眾能在戶外與室內共4個展區觀賞各類鯊魚的華麗表演，透過手機下載App或掃描現場QR code，即能透過手機觀看AR動畫於天空中所展現的主秀鯊魚搭配交響樂曲演出，以及多種類的鯊魚海洋生態，體驗5G AR互動遊樂園。若有機會前往清水服務區，一定要體驗看看！

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