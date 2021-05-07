印度已經連續數月暫停批准來自中國的Wifi模組產品的進口，讓包括戴爾、HP、小米、Oppo、Vivo和聯想等公司在關鍵成長市場延後了相關產品的推出。

據業內人士透露，從中國進口任何搭載Wifi模組的電子產品，例如藍牙喇叭、無線耳機、智慧手錶等產品都正在被推遲進口。

印度通訊部的無線規劃和協調單位(WPC)至少從去年11月以來，已經推延了進口批准，此由據熟知遊說放行的知情人士表示。另外，來自美國、中國和南韓企業的超過80項申請案也都在等待WPC放行；而即使是來自印度的企業，其製成品是來自中國，也都等待WPC批准。

戴爾、HP、小米等公司皆未回覆評論。印度通訊部也拒絕評論。

印度對中國進口商品的強硬立場，來自於總理莫迪(Modi)的呼籲，要求更大的經濟自主性。

此前印度允許企業自行申報無線設備，讓進口更容易一點；但自2019年3月開始的新規定，則要求企業必須獲得政府的進口批准。

WPC的延後批准，也突顯了印度要刪減中國影響力的策略。尤其是去年中印邊界衝突之後。莫迪政府在本周將5G測試名單刪除了華為；而歐洲和南韓競爭對手則獲准參與。

在去年，蘋果、思科和戴爾陷入了中印之間的緊張關係，印度港口阻止這些美商從中國進口產品。另外，去年印度也曾對中國電子產品進行嚴格品質控制，放緩了一款蘋果iPhone機型的進口。

(時報資訊)