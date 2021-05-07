jpp-KY(5284)(經寶精密)首季營收新台幣3億6308萬元，營業毛利1億3132萬元，營業利益由去年的2460萬元，今年大幅增加為6524萬元，稅前淨利6873萬元，本期淨利5452萬元，基本每股盈餘達1.25元。jpp表示，首季毛利率衝高到36.17%，充分顯示出自去年疫情過後今年的營運從谷底翻揚的契機，雖然Q2全球疫情突然緊張，連帶影響到部分營運，但是下半年的營運表現仍值得期待。

jpp-KY4月合併營收1億850萬元，月減14.38%，年減少9.8%，前4月營收4億7114萬元，年增2.9%，jpp指出，4月營收小幅衰退，主要是因為去年同期營運基期較高(去年同期同時有航太及伺服器訂單，且因為疫情關係取消潑水節假期)，而今年為期一週的潑水節假期導致工時較少，假期後疫情又開始突然緊張，連帶影響客戶拉貨，導致4月營收略微下滑，公司評估為短期影響，並不影響全年度的營運展望。

jpp指出，目前的營運動能，除了正在量產的伺服器機櫃(Rack)、伺服器機殼，電子、食品類的客製化訂單也慢慢在增溫，與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機已在5月分開始少量出貨，預計在下半年可望進入量產，另外泰國電動摩托車的電池充電站亦在偕同研發當中，除此之外，公司也積極配合客戶爭取電信商5G通訊櫃認證以及國際大廠網通產品的訂單，Q2目前雖然受到全球疫情緊張的影響，但是下半年將有機會延續Q1營運的好表現。

(時報資訊)