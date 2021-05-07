為解決少子化，行政院拍板多項「催生」新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至14次、加碼育嬰留停津貼等，預計投入近百億元。國民黨前主席朱立倫今天質疑，大撒幣就能催生嗎？他認為，對症下藥解決少子化，更重要的是打擊低薪，幼托公共化及不孕加凍卵補助。

朱立倫說，打擊低薪才能讓青年「敢婚敢生」，政府應帶頭加薪解決軍公教薪資倒退20年的問題，勞工薪資不漲也20年了，政府應要求企業配合經濟成長，企業獲利比率加薪，基本工資也必須再度調漲，以帶動國內加薪風潮。

朱立倫表示，行政院的生育政策，只針對0至1歲幼兒，無法解決年輕父母的憂慮，因此他主張「新12年國教」，從0至12歲不中斷的托育加幼兒園，再到國小公共化的政策，減輕家長育兒的負擔，才能讓青年「想生敢生」。

朱立倫指出，擴大已婚夫妻「人工生殖補助」是政府一定要執行的政策，但除了已婚夫妻，面對晚婚造成錯過生育年齡的問題，更應該針對34到40歲未婚女性，推動「凍卵補助」，讓想生育的女性有更多選擇，達到「想生能生」目標，紓緩少子化的危機。

最後，朱立倫強調，真正解決國安危機，政府要有決心與魄力，把人口紅利找回來，台灣的下一代才有未來。

(中時 )