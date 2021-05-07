針對大法官會議7日認為《槍砲彈藥刀械管制條例》，對自製獵槍的規範尚有所不足，未符合原住民從事安全狩獵活動之要求，與憲法保障人民生命權、身體權及原住民合法狩獵文化意旨有違，有關機關應於2年依解釋意旨檢討修正。內政部表示，維護原住民傳統狩獵文化及提升獵槍安全是內政部一貫立場，也理解原住民傳統狩獵文化必須藉以使用安全的槍枝，才更利於文化的維繫及傳承，內政部尊重釋憲結果，將依照解釋意旨，修正自製獵槍規格，並協請國防部提供自製獵槍零組件，確保原住民自製獵槍安全性。

司法院大法官今做出釋字第803號解釋，《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條規定，將原住民合法使用自製獵槍予以除罪，以及免除刑罰的狩獵工具限於自製獵槍，尚無違憲法明確性與比例原則，但槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第2條第3項，對自製獵槍的規範不足，要相關機關在2年內修正。

內政部指出，會持續邀集原住民族委員會、國防部、專家、學者及原住民部落代表等開會研商討論，盡速研訂原住民自製獵槍魚槍許可及管理辦法，完成法制作業，令維護原住民傳統狩獵文化及社會治安得以兼顧。

(中時 )