台中市政府召集居家檢疫替代所員工，由防疫、衛教專家加強集中教育訓練。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府完成查核25家居家檢疫替代所，要求業者定期舉行員工自主健康管理教育訓練、檢核動線及落實清潔消毒。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府因應COVID-19疫情，去年3月即成立居家檢疫替代所，提供國人返台及外籍移工、學生和商務人士等入境居家檢疫。25棟居家檢疫替代所立以來堅持獨棟，徹底與一般旅宿分流，讓民眾和旅客可安心在台中旅宿，不會有混住情形，杜絕防疫破口。

觀旅局表示，居家檢疫替代所成立迄今現有25棟，提供約1500間居家檢疫房間，4月20日華航諾富特飯店爆發疫情，台中市政府即召集居家檢疫替代所員工，由防疫、衛教專家加強集中教育訓練，確保員工熟悉自我健康保護作為。

市府也持續加強居家檢疫替代所現場各項防疫作為，今日已完成全數25家查核，未來也會持續要求業者定期舉行員工自主健康管理教育訓練、檢核動線及落實清潔消毒，維護員工和市民健康。

另外，市府也持續輔導業主落實居家檢疫替代所環境整理和清潔消毒及餐食衛生，保障並提供居家檢疫者入住期間的舒適和健康飲食。

(中時 )