台大今(7)日公布個人申請第二階段放榜結果，醫學系出現1名缺額，原因是該名學生僅將醫學系列為第二志願，改選其他科系，讓校方驚訝不已，如今該名學生第一志願也曝光，竟是台大獸醫系。

對於醫學系出現1名缺額，且對方第一志願是獸醫系，台大註冊組主任李宏森也訝異表示，真的相當罕見。由於台大醫學系從未列備取生，這次的缺額也將會開放給7月指考生。

事實上，這次台大醫學系招生缺額，也僅是第二次出現，且是第一個依自身意願放棄者，上次則是一名考生透過繁星計畫先是錄取上成大醫學系，而後又報名並錄取台大醫學系，只是礙於招生規定，只能就讀成大醫學系，並非自願放棄。

消息傳開後，引發PTT高中版熱議，更有不少熟知該名學生的鄉民紛紛留言：「被醫學系耽誤的獸醫系...」、「醫學系有人放棄~~朱同學太強大了!」、「朱同學去獸醫系」、「選獸醫系的那個是附中學弟，75級分超強」、「上新聞了朱同學」。

(中時新聞網)