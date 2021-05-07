崇友(4506)今年第一季合併營收達新台幣10.35億元，受惠新梯、汰舊換新業務訂單出貨完工認列提升，帶動第一季營收表現較去年同期成長3.66％，在台灣房市景氣熱絡，推升一般住宅應用案源比例增加進而調整新梯業務案源結構，2021年稅後淨利為1.89億元、每股稅後盈餘為1.07元。

崇友表示，受惠建商訂單完工認列及推案信心，隨著台灣房市交易熱絡而同步提振，創造新梯業務訂單出貨完工認列需求，包括國揚矽谷廠辦、福爾摩莎、市立聯合醫院等大型新梯訂單貢獻，尤其在汰舊換新業務銷售動能更是展現強勁動能，第一季汰舊換新業務銷售較去年同期大幅勁揚49.30％，占整體新梯完工出貨比重攀升至24.69％水準，皆係挹注第一季整體新梯(含汰換)出貨完工台數達490台。

崇友進一步表示，觀察第一季新梯銷售案源結構，一般集合/個人住宅營收比重達82.24％，較去年同期的72.97％增加，且隨著台商回台投資風潮，同步帶動廠辦案源需求，第一季廠辦案源比重達6.12％，在新梯案源銷售結構的調整，以及面臨原料價格波動、缺工等因素干擾，使得2021年第一季整體毛利率、營業利益率分別為34％、22％，集團仍持續進行營業成本、費用之良好管控，以及業務銷售結構優化，挹注整體營運獲利之精進。

(工商 )