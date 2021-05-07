公路總局協調南投客運於假日增開班次，將每天往返6班提升至13班，運能增加超過100％。（公路總局提供／陳淑娥南投傳真）

每年5、6月是合歡山高山杜鵑花開時期，民眾瘋賞美景，造成台14甲線遊客車潮眾多，為因應與紓解合歡山交通車流，公路總局將於8日起於花季例假日期間，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞回堵時，於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，東行管制、西行不管制，採每10分鐘放行20部車。

今年合歡山杜鵑花況特別美麗，吸引更多遊客上山，台14甲線上山賞花遊客車潮眾多，從29k昆陽到34.5k克難關的路段壅塞嚴重。由於合歡山地區停車空間有限，加上多數路段路寬較窄屬單線雙向通行配置車道，賞花、登山活動遊客車輛停等時間長，車流量大時極易造成合歡山地區壅塞回堵。

公路總局協調南投客運於假日增開班次，將每天往返6班提升至13班，運能增加超過100％；同時在台8線、台14線、14甲線共有9處CMS提供訊息，平常日宣導「合歡山路段 加強違規停車 取締及拖吊」、「上山賞花民眾 多多利用 大眾運輸工具」；假日宣導「合歡山路段 加強違規停車 取締及拖吊」、「上山賞花民眾 多多利用 大眾運輸工具」、「上山車流大 合歡停車場滿 請轉其他景點」、「往合歡山 約OO分」。

另8日起於花季例假日期間，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞回堵時，於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行(東行管制，西行不管制)，採每10分鐘放行20部車。

公路總局提醒遊客，台14甲線29~34k昆陽~克難關(昆陽、主峰口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關)路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。

(中時 )