香港當局7日發表新聞公報決定，將縮短已接種疫苗的海外抵港人士的隔離檢疫期，大致根據不同疫區而相應縮短檢疫期至7天或14天，兩岸三地皆適用。

為預防2019新冠病毒（COVID-19）在本地傳播，目前港府依據各國或地區不同的疫情，要求相關入境者抵港後必須在酒店隔離檢疫，來自高風險地區的要隔離21天，中或低風險的14天。

根據港府最新安排，5月12日起，任何海外人士來港前已接種了兩劑Covid-19疫苗（需提供已完成接種兩劑克爾來福（中國科興）或復必泰（美國輝瑞）新冠疫苗的證明），並過了14天的話，可以相應放寬在港隔離檢疫期。

來自高風險地區者由現有的21天縮短至14天，來自中低風險地區者由14天縮短至7天；至於來自最高風險地區的入境者，強制隔離檢疫21天不變。

獲放寬檢疫期的人士抵港後，仍要接受自我監察及定期接受病毒檢測程序。

香港食物及衛生局常任秘書長陳松青說，上述措施適用於中國大陸、澳門和台灣的入境者，已接種疫苗者隔離檢疫期由現有的14天縮短至7天。

(旺報 )