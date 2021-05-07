母親節前夕，八點檔女神羅巧倫坦承「凍卵」，還呼喊真命天子快出現！而宅男女神鄭家純也表示，今年目標就是要成功「凍卵」，倆人都希望可以成為未來媽媽，茂盛醫院執行長李俊逸表示，現代女性晚婚晚生，「凍卵」是她們兼顧女性自主權的幸福解方，建議年輕女性如有生育規劃，最好可以在35歲以前先「凍卵」保住生機。

由不孕症權威李茂盛成立的茂盛醫院攜手不孕症協會7日下午舉辦「我的幸福，我做主」講座，由李俊逸、兩性作家海苔熊、以及兩位未婚藝人鄭家純、羅巧倫一起出席；38歲的羅巧倫自爆卵子庫存量(AMH)偏低，屬卵巢早衰症，生育力如同50歲的婦女，檢查結果出爐後，她即決定要凍卵，經4次手術，終取出12顆卵；但她也坦言還沒有理想的對象，希望真命天子趕快出現。

而27歲的鄭家純則表示，她也計畫要凍卵，她說，聽到周遭25歲的朋友就已經凍卵，她要趁年輕把最好的卵子保存起來，此外，她也提到同婚生育權問題，直言，「台灣已通過同婚法快滿2年，應讓同性家庭也能擁有自己的小孩，成為快樂的媽媽，這才符合現今的人權價值！」。

李俊逸說，行政院6日宣布將在7月1日實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」可望大幅減輕不孕夫婦生育負擔，他也樂觀其成，但他提醒，台灣育齡女性晚婚晚生是趨勢，但茂盛醫院研究發現台灣超過5％的30歲以下女性卵子庫存量(AMH)偏低，未來恐將生育困難，建議要定期檢測、提早因應，如有生育計畫應在35歲以前完成凍卵。

(中時 )