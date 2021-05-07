台中市農業局長蔡精強並聽取梨山農民意見。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

今年旱象對農作物生長恐有不良影響，台中市長農業局長蔡精強昨日起一連二日至梨山地區實地了解農作物生長及著果情形，並聽取梨山農民意見；農業局也已於4月1日函請各區公所加強災損查報，如有農業災損情事發生，即依《農業天然災害救助辦法》報請農委會公告辦理現金救助及低利貸款，同時啟動台中市農業災害復耕補助作業。

和平區梨山地區是台灣著名高冷地農業生產區，農產包含溫帶梨、水蜜桃、甜柿、蘋果及茶；其中，「梨山茶」種植面積463公頃，年產量280公噸，為台灣主要高山茶區，水蜜桃栽培面積300公頃，是全台最大水蜜桃產地。

此次視察，蔡精強在和平區農會、果農及茶農陪同下視察梨山地區梨、水蜜桃、蘋果、甜柿等果園與茶園，發現部分水蜜桃花柱枯萎、部分著果不佳、茶葉缺水影響芽萌發及有產期延後等現象，但因日前少量降雨，作物受到的影響稍微減小，農業局已請區公所加強查報。

農業局表示，今年嚴重乾旱，台中市110年第一期作總計申請停灌補償面積9748公頃，山區非屬灌區範圍，因旱象致山區灌溉水源缺乏，恐影響農作物生產，農業局已於4月1日函請各區公所加強災損查報，如有農業災損情事發生，即依《農業天然災害救助辦法》報請農委會公告辦理現金救助及低利貸款，同時啟動台中市農業災害復耕補助作業。

(中時 )