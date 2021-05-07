營造業缺工危機未解，雙北包括環狀線南環北環、新北樹林線興建工程，近日均出現流標狀況，新北市多位議員7日在議會質詢時，要求市府說明工程進度；對此新北市捷運局長李政安表示，正與北市捷運局檢討各標案內容與價格，近期會儘速重新招標。

新北市議會今召開4、5審各機關聯合業務質詢，市議員金中玉質詢表示，環狀線第1階段去年通車，未來還有南環段、北環段要施作，不過面臨大環境缺工，南北環日前都面臨流標窘境，他要求市府追蹤工程進度，「否則若新冠疫情持續嚴峻，難道要一直流標出去嗎？」

李政安說明，南北環段2019年5月31日中央核定，總經費1377.92億元，新北負擔358.7億，工程分為6個區段標推動，其中南環段今年2月招標，因缺工缺料、物價上漲，4月開標時沒有廠商投標而流標作結，捷運局還在檢討中，預計6月會再招標。

李政安說，北環段有1標也在4月流標，目前第2次公告招標，有信心順利發包。李政安也承諾，雖然流標，但南、北環的工程進度還沒到臨界點，暫不影響完工期程。

市議員陳世榮則關心，若大環境缺工問題持續延燒，新北樹林線工程進度，是否能順利在下半年動工？市長侯友宜之前說要把樹林線拿回來自己蓋，但目前主管機關還是台北市，導致如今工程流標，新北市卻無能為力，「新北的立場實在非常尷尬」。

李政安說明，樹林線日前發包2個區段標，1個流標、1個招標中，預計5月再次招標，過往捷運工程發包不太會有問題，推估這次也是受疫情影響，物價波動、勞工短缺所致。至於經營權問題，雙北正在協調中。

(中時 )