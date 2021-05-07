台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段需在12日前送件2萬9113份連署書。據了解，刪Q總部截至7日為止已收集到3萬6千份連署書，由於份數太多，人力不足，近期已停止街頭連署，將所有人力拉回總部衝刺最後造冊，目前只造冊完成約2萬4千份。

罷免陳柏惟第二階段連署還算順利，刪Q總部已被滿滿連署書淹沒，因志工人力不足，無力再到街頭擺設行動連署站，所有志工動員加緊剃除資料填寫錯誤或模糊不清的連署書，現已造冊完成2萬4千份。

刪Q總部總部充滿信心表示，絕對能跨越中選會2萬9113份門檻，正往4萬份目標邁進，短短60天從連署踴躍的情況來看，「陳柏惟明顯不得民心，民眾不認同其爭議言行」，強調刪Q行動只是反應民眾心聲，既然立委不適任就該拔除，一年上千萬不該養一個這樣的立委。

至於828有望4案公投舉行投票，是否希望罷免陳柏惟一同舉行？刪Q總部表示，合併投票當然節省政府經費和人力，但最後決定權仍在於中選會，相信中選會會好好裁量並秉公辦理。

(中時 )