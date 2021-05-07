時尚配件品牌 CASETiFY 新品資訊來了！日前宣布首次與服飾品牌 Champion 合作，推出多款限量聯名電子及生活配件。此外，年初與美國職籃 NBA 首度聯名獲得迴響後，又推出第二波全新NBA聯名系列商品！粉絲們千萬別錯過。

【CASETiFY 與 Champion 首度聯名 提出嶄新客製化服務】

此次CASETiFY 與 Champion 聯名，以經典的大學運動衫為靈感，將運動風帶進這次的限量聯名商品中。Champion x CASETiFY 聯名系列將於 5 月 21 日於官方網站發售，並提供全球運送服務，即日起消費者可於線上登記加入等候名單，並於開賣當日享有優先購買產品資格。

CASETiFY 與 Champion 聯名包含印有 Champion Logo 的鏡面手機殼等。（CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

CASETiFY x Champion 最新聯名致敬 Champion 身為運動服飾品牌鼓勵消費者表達自我的理念，將雙方品牌元素融入這次的設計中。如將 Champion 獨家專利橫紋編織技術（Reverse Weave）融合到電子配件！此次聯名商品推出印有 Champion logo 的 CASETiFY 軍用級防摔系列手機殼、鏡面手機殼及具背帶樣式的手機殼外，亦包含 CASETiFY 今年首次亮相的不鏽鋼保溫瓶，為喜愛 Champion 的粉絲們提供更環保永續的生活方式。為展現自我表達理念，聯名系列更推出了全新客製化方式。讓消費者可以正宗的 Champion 設計來客製化姓名和字母組合。本次聯名設計以 Logomania 與 Jocktag 兩大系列為主，皆支援各 iPhone型號、AirPods保護殼及手機支架等電子配件。

【CASETiFY二度攜手NBA 推出東西區聯盟全隊伍電子配件】

除了與Champion 最新聯名，CASETiFY 繼年初與美國職籃 NBA 首度聯名後，近期也宣布推出第二波全新NBA聯名系列商品，囊括東西區聯盟共30支隊伍在內的球隊標誌設計及客製化球賽門票等一系列電子配件，喚起球迷的熱血籃球魂。第二波 NBA x CASETIFY 聯名系列 4 月 30 日已全球正式上市。

NBA x CASETiFY 第二波全新聯名商品 4 月 30 日於 CASETiFY 官網正式發售。（CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

NBA x CASETIFY 系列融合 NBA 各球隊特色，包含各隊 Logo 及 CASETiFY 經典的貼紙款式設計。（CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

延續年初大受歡迎的籃球荔枝皮革手機殼熱潮，二度聯名以經典籃球標誌色橘色皮革亮眼回歸。（CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

全新 NBA x CASETIFY 聯名系列商品以聯盟全數 30 支球隊為設計靈感，推出包含品牌的防摔系列手機殼及全新MagSafe 兼容保護殼、AirPods 保護殼及平貼式手機支架在內的一系列商品。從 NBA 各球隊 Logo 到 CASETiFY 經典的貼紙款式設計，NBA x CASETIFY 全新系列融合了每支球隊的標誌、吉祥物及代表色，讓每一個喜愛 NBA 的球迷都能找到專屬於自己的設計，盡情發揮創意。

本次聯名又以客製化 NBA 球賽門票最為吸睛，球迷們可於每個以球賽門票為設計的強悍防摔手機殼印上專屬姓名和觀賽日期，創造球隊與球迷之間的驚喜互動體驗。延續今年首推即大受歡迎的籃球荔枝皮革手機殼熱潮，本次更以經典籃球標誌色橘色皮革亮眼回歸，並於底部印上金色的 NBA 浮雕 Logo，設計精美且極具收藏價值，亦推出無線充電板，該設計售價自美金 55 元起。

(科技)