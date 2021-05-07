5月繳納綜所稅，每個納稅人都想拖到最後一天，民營銀行為了吸客而提供的多款繳稅優惠方案，教導納稅民眾輕鬆賺取高額回饋，只要”早點行動”，還能享有延後付款。

安泰銀行表示，刷信用卡繳納綜所稅是民眾最常拿的優惠，卡友也愈來愈聰明，喜歡運用不限金額分期付款，現在銀行多有提供3、6、12期分期0利率的優惠，反正不必繳利息、感覺就是A到了一些錢，就算是小錢。以安泰信用卡2020年數據分析來看，約有64％繳稅交易使用分期優惠，顯示消費者愈來愈懂得運用分期優惠，減輕納稅重擔。

除了想要減輕現金周轉壓力，分期繳稅也能增加資金運用的彈性，安泰銀行說，此項服務深受高所得卡友的喜愛。今年刷卡繳納綜所稅的優惠，是限定在5月31日前刷安泰信用卡繳綜所稅，並上官網登錄活動，為避免名額用馨，當然是愈早刷卡愈好。銀行主管也提醒，早刷卡可以取得登錄優惠的機會，扣款納稅則都是一樣在5月31日之後，可以輕鬆度過五月繳稅季。

遠銀Bankee社群銀行客戶，七成為39歲以下的小資族，遠銀Bankee社群銀行分享3大招，教導小資族輕鬆賺高額回饋。第一招，成功申辦Bankee數位存款帳戶後，用Bankee數存帳戶扣繳綜所稅可享10％回饋，回饋上限100元。民眾能以自然人憑證、「健保卡及密碼」或電子憑證透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統或至網路繳稅服務網站，就能即時轉帳繳稅。

第二招，Bankee數位存款新戶可享半年5萬元額度1.6％活存利率，約是一般活存年利率的10倍。第三招，推薦親友申辦，不論推薦多少人，推薦人與被推薦人，每人通通都能享半年5萬元額度2.6％高利活存。遠銀表示，納稅為國人應盡之責任，但好好運用銀行提供的優惠，對於減輕生活開銷負擔多少有些助益，小資族即使在繳稅季，荷包也可以不縮水。

(工商 )