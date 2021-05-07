證交所統計，累計今年年初開盤迄5月7日止，共79個交易日，集中市場總成交值正式突破30兆元，達30.2兆元，日均值也一飛沖天至3,823.3億元，股票成交量周轉率也突破70％、為74.76％。

證交所統計，5月7日發行量加權股價指數收盤為17,285點，周跌281.66點，跌幅約為1.6％，本周集中交易市場總成交值為2.69兆元，全體上市股票成交金額為2.61兆元，雙雙創下歷史單周新高，另單周股票成交量周轉率為6.93％。

本周產業上市股票成交值前三名為：半導體類6,370.84億元，占全體上市股票交易金額24.42％；航運類5,569.39億元，占比21.35％；鋼鐵類2,616.54億元，占比10.03％。

至於成交量週轉率前三名產業為：航運類29.33％、鋼鐵類21.64％、電器電纜類20.78％。

至5月7日止，全體上市公司市場總值為52.79兆元，周減8,485.3億元，減幅約1.5％。

(工商 )