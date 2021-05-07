俗話說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，現實生活中，女生追男生真的比較容易嗎？《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座男只能試探，但千萬不能倒追，否則只會將對方越推越遠。

金牛座：

金牛男遇到心儀的對象會化被動為主動，雖然不會直接告白，但會在對方身邊徘徊，如果他們對妳沒感覺，輕易告白只會換來他的憑空消失。

巨蟹座：

巨蟹男看似溫文儒雅，很好追的樣子，但其實他們對另一半的要求相當高，如果妳達不到他們的條件，他們雖然不會直率拒絕，但會刻意避開妳。

天秤座：

天秤男在感情方面相當有個性，當他主動追求妳的時候，他們會對妳百依百順，反之，當妳追求他們時，他們會刻意遠離妳，甚至連朋友都當不成。

射手座：

對於射手男而言，妳越是倒追，他越覺得無趣，因為他們習慣了主動出擊，遇到被人告白時，反而會因為沒有征服的快感，早早失去對妳的興趣。

水瓶座：

水瓶男對於任何事情，包括愛情，都一定要是自己有興趣的才會接受，絲毫強求不得，面對沒有感覺的告白，他們會裝作什麼事都沒發生過，依舊把妳當普通朋友相處。

(中時新聞網)