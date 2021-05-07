航運股成為近期台股熱門投資標的，PTT論壇上有「航海王」封號的投資達人再Po出對帳單分享，他目前持有23590張陽明股票，依照7日收盤價91.5元計算，光一檔陽明市值就高達21億，且他推估陽明的目標價將來到3位數的162至174元之間。

PTT網友「robertshih」因分享自己投資航運股的心得成名，加上他持有的航運股數量非常龐大，獲得網友稱呼為「航海王」成為股版名人。

昨（6日）晚航海王再貼出對帳單，透露自己目前7個帳戶中共有23590張陽明股票，依照今（7日）收盤價91.5元，市值逾21億。同時他也分享自己做的台股20年數據分析，指出中立預估陽明的全年EPS落在27至29元之間，乘上過去20年正常配息股票至少都擁有的6倍本益比，陽明目標價將來到162至174元之間。

航海王強調，提出的6倍本益比並不是法人報告或研究員看心情亂喊的數據，而是20年數據算出的結果，他說：「這是台股20年來所有資金對所有股票交易出來的結果，正常配息股票的公司至少都有這個數字。」

除此之外，航海王認為陽明的目標價會隨著最新出爐的進行調整，目前看來大概率會提高，且若運價持續上漲或Q1財報亮眼，目標價也會向上增加。

航海王的文章一出立刻吸引網友們留言朝聖，「偉哉航海王，航運看來又要噴了」、「航海王降臨了」、「推，感謝航海王賜我好幾個年終獎金」、「股版最強神人，航海王來了」、「有神，快拜」、「跟贏家的單，就是舒服」、「太神了，一發文，陽明就漲了8%多」、「PTT法人發威，馬上漲8%」。

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(中時新聞網)