512國際護師節將至，台中市共有2萬3000多位執業護理人員不分晝夜、不辭辛勞守護市民健康。台中市衛生局7日下午舉辦「感謝守護城市的天使」國際護師節暨優良護理人員表揚大會，台中市長盧秀燕親自出席向155位獲選的優良護理人員致上最高敬意；會中護理師公會徵選的20個感人護理小故事，公開頒獎。
盧秀燕表示，從新冠肺炎疫情出現至今，台中市防疫工作備受肯定，在人民心目中相對安全，這是醫護人員的功勞，尤其護理人員堅守崗位、守護城市。
活動的另一個亮點，是由護理師公會徵選的20個感人護理小故事。其中，於中國醫藥大學附設醫院擔任護理師的何季芸，在國際醫療中心安排下，照護加拿大籍病人Robert，Robert進入放療後狀況頻出，味覺嚴重改變、黏膜潰爛。經過長達半年的療程，熬過6次化療、35次放療，終於挺過艱辛的病程，她從中體會到護理師幫助國際病人的工作價值，及國人享受健保資源的可貴。
此外，於國軍台中總醫院擔任急診護理師的徐婉慈，遭逢急診室同伴兼好友OHCA、被送進急診室插管治療等搶救過程，內心受到極大衝擊，看著好友身上插滿了輸液、輸血及葉克膜的管路，她隱藏內心的難受，秉持護理人員的專業協助救治，好友仍回天乏術，其心路歷程也被徵選為感人的護理小故事，讓人為之動容。
衛生局長曾梓展表示，護理師們勇敢、堅持，認真積極的工作態度，是市民健康強而有力的後盾。
(中時 )
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