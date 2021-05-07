台中市衛生局、社團法人台中市大台中護理師護士公會及台中市護理師護士公會舉辦「110年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會」 台中市長盧秀燕親自出席向155位獲選的優良護理人員致上最高敬意。（馮惠宜攝）

台中市衛生局、社團法人台中市大台中護理師護士公會及台中市護理師護士公會舉辦「110年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會」會中也特別以燭光相傳，象徵南丁格爾精神持續傳承。（馮惠宜攝）

512國際護師節將至，台中市共有2萬3000多位執業護理人員不分晝夜、不辭辛勞守護市民健康。台中市衛生局7日下午舉辦「感謝守護城市的天使」國際護師節暨優良護理人員表揚大會，台中市長盧秀燕親自出席向155位獲選的優良護理人員致上最高敬意；會中護理師公會徵選的20個感人護理小故事，公開頒獎。

盧秀燕表示，從新冠肺炎疫情出現至今，台中市防疫工作備受肯定，在人民心目中相對安全，這是醫護人員的功勞，尤其護理人員堅守崗位、守護城市。

活動的另一個亮點，是由護理師公會徵選的20個感人護理小故事。其中，於中國醫藥大學附設醫院擔任護理師的何季芸，在國際醫療中心安排下，照護加拿大籍病人Robert，Robert進入放療後狀況頻出，味覺嚴重改變、黏膜潰爛。經過長達半年的療程，熬過6次化療、35次放療，終於挺過艱辛的病程，她從中體會到護理師幫助國際病人的工作價值，及國人享受健保資源的可貴。

此外，於國軍台中總醫院擔任急診護理師的徐婉慈，遭逢急診室同伴兼好友OHCA、被送進急診室插管治療等搶救過程，內心受到極大衝擊，看著好友身上插滿了輸液、輸血及葉克膜的管路，她隱藏內心的難受，秉持護理人員的專業協助救治，好友仍回天乏術，其心路歷程也被徵選為感人的護理小故事，讓人為之動容。

衛生局長曾梓展表示，護理師們勇敢、堅持，認真積極的工作態度，是市民健康強而有力的後盾。

(中時 )