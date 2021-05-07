桃園警遭輾腳怒嗆「道歉有用要警察幹嘛」 駕駛狂解釋求情仍挨告

桃園市政府警察局交通警察大隊桃園交通中隊莊姓警員，去年6月遭黃姓男子駕車誤輾傷腳，案經莊員提告後，法院依過失傷害罪判黃男拘役10日。不料，當事民眾將莊員執法全程發上網，莊員的態度引起民眾譁然，莊員更現身留言區，揚言「我全部提告已截圖」、「寧願不要工作我也要告你」。

輾警腳一案因當事人將事發影片發上網，成為近日輿論討論焦點，各大臉書社團中均不乏討論，其中臉書公開社團《爆料公社公開版》上也有一名徐姓男子轉貼影片，莊員則現身該篇貼文留言區，怒嗆網友。

透過截圖可見，莊員不滿網上輿論一面倒的撻伐他，便氣憤的在留言區嗆聲，「我全部提告已截圖」、更直接標註該發文網友回覆說，「我寧願工作不要我也告你」；而事件延燒至今，莊員的臉書也被網友肉搜起底，莊員的近期臉書貼文也被觀察到全都刪除，沒想到今（7日）又被網友目擊莊員發文，寫下，「我在（再）怎麼說也沒人相信，OK直接告了，我不忍了。」

莊姓警員的個人臉書被網友灌爆，一度刪除大量近期貼文，7日又再次發文，留言區中，莊員強調，就算工作沒了還是要告。（翻攝臉書社團《爆料公社公開版》）

莊姓警員現身臉書社團留言區向網友嗆聲「已截圖全部提告」，並且連連強調，就算工作沒了還是要告。（翻攝臉書社團《爆料公社公開版》）

據判決書指出，法官認定，去年6月6日黃姓男子在車輛起步前理應注意路況，但卻因疏失造成黃姓員警受傷，肇事後也未立刻停車，直至莊員追趕上才停下，對此，桃園地院認定，黃男確實有過失行為，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金；另，黃男所涉肇事逃逸部分，予以不起訴。

據了解，莊姓員警6日見諸媒體報導後情緒激動，一度憤怒轉哀怨向長官請辭，但長官建議他暫時休假幾天，等冷靜後再回來上班；桃園交通中隊7日回應表示，莊員被壓傷腳難免情緒火爆，但說我們碰瓷太過分了，同時也尊重這次法律判決。

(中時新聞網)