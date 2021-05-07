東元電機(1504)隨著疫情逐漸受到控制，經濟活動明顯改善，各項業務於國內外市場持續成長，第一季營收119.9億元、相較2020年同期成長12.4％，由於相關成本及費用控制得當，因此營業利益較去年同期成長72.4％, 淨利則成長128.4％，第一季EPS達0.53元，優於去年同期0.23元，也創下了近年同期新高。

(工商 )