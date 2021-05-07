國內外業務成長 東元Q1每股賺0.53元 18:292021/05/07 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元電機(1504)隨著疫情逐漸受到控制，經濟活動明顯改善，各項業務於國內外市場持續成長，第一季營收119.9億元、相較2020年同期成長12.4％，由於相關成本及費用控制得當，因此營業利益較去年同期成長72.4％, 淨利則成長128.4％，第一季EPS達0.53元，優於去年同期0.23元，也創下了近年同期新高。 汰舊換新業務勁揚 崇友Q1每股賺1.07元 揚秦Q1每股純益0.76元 四月營收創歷史新高 (工商 ) #東元 #國內外 #每股賺 #東元電機 #逐漸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》京元電Q1獲利飆新高 每股賺0.94元 16:322021/05/07 財經 TPK-KY 首季每股賺0.86元 04:102021/05/07 財經要聞 《半導體》華邦電Q1每股純益0.4元 創10季新高 08:032021/05/07 財經 《電子商務》網家首季每股盈餘1.17元 4年來單季最高 08:032021/05/07 財經 《文創股》橘子首季每股盈餘1.76元 今年預計兩款新遊戲上市 08:022021/05/07 財經 銀行3月投資 比去年多賺142億 04:102021/05/07 金融．稅務 《電子通路》利機Q1每股賺0.68元 擬配息1.8元 09:102021/05/07 財經 《其他電子》尖點Q2營收可望有較大成長 毛利率持穩Q1 16:332021/05/07 財經 《鋼鐵股》美亞Q1每股賺1.47元 居鋼廠前段班 12:512021/05/07 財經 《半導體》創見首季每股盈餘1.3元 創11季新高 08:032021/05/07 財經 《橡膠股》建大Q1每股稅後盈餘0.75元 同期新高 08:022021/05/07 財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 日報 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 不惜重複下單風險 大客戶敲門 台積電28奈米缺爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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