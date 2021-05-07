出貨持穩放大，誠泰科(4767)第一季毛利率25.35％，比去年同期24.78％提振，單季獲利年增77％，EPS 0.65元。三福化(4755)也在半導體需求持穩推進，基礎化學品與精密化學品出貨拉抬，首季毛利率推升至21.94％，獲利1.01億元，年增11％，EPS 1元。

三福化表示，越南海防材料新廠年產3,200噸，主客戶為太陽能電池廠商，正展開認證，預計下半年營運貢獻；氣體廠預估第二季完工，最快第四季加盟運作。顯影劑(TMAH)回收廠新擴建計畫預計最快2022年投產，月產倍增至1,200噸。

誠泰科熱熔膠接著劑營收占比96％，防水膜4％；工廠包括台灣路竹廠、高科廠、大陸中山廠；其中，大陸中山、台灣高科廠熱熔膠年產各為1萬1525噸及4372噸。因大陸經濟動能復甦，下游空氣清淨家電濾材、飲料、食品應用穩健成長，營運動能加速推進。

卡位國內公共工程、日本防水膜市場，誠泰科高科二廠進行防水膜產能擴產動工，產能將較路竹舊廠倍增；完工後期盼逐步提高防水膜營收比重到1成。

三福化新興化學品(TMAH顯影劑廢液回收)營收比約31％、精密化學品(面板、半導體應用產品)約49％、基礎化學品(塑料、食品添加、衛生、美妝)營收約20％。去年底起基礎化學品外銷持續成長，精密化學品出貨也大幅推進，營運動能加速復甦。

三福化半導體應用營收占比從2017年4％提高至9％，今年可望挑戰雙位數成長。因應高階IC封裝製程改變，推出可回收光阻劑剝離劑，台灣南科的IC顯影液製程則加以優化。

(工商 )