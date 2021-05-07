為反應原物料上揚，成衣大廠儒鴻(1476)副總羅仁傑7日在法說會上指出，儒鴻預計在第二底到第三季調漲產品報價，調幅則會和客戶討論，依品項不同而定。

儒鴻今年首季稅後淨利為13.58億元，年增94.9％，毛利率仍維持28.64％的高水位，營益率 20.1％，EPS為4.95元。首季獲利創歷史同期新高、單季第三高的成績。

羅仁傑指出，原物料價格上漲，包括尼龍66、POLY等服飾主料及配件等品項的價格都有調漲，因此不得不轉價客戶。

由於儒鴻接單都是採預先接單，首季財報尚未完全顯現報價調漲效應，儒鴻指出，原料漲價將轉嫁至訂單，預計漲價效應將反映在第2季末、第3季財報。

首季營運表現淡季不淡，羅仁傑指出，儒鴻每年淡季通常出現在第一季，也是全年營運最低點，而手中訂單能見度排至年底，2021年有望呈現逐季成長。

今明二年訂單能見高，儒鴻指出，目前正在洽談明年首季訂單。

統計手中客戶訂單量，儒鴻預期，三大品牌客戶今年出貨預計都將優於平均值。在產能部分，成衣在擴產因素下，產能上升到1200萬～1300萬件，而ASP則上揚高個股數。

為滿足訂單成長、客戶需求，儒鴻指出，擴廠計畫中的印尼廠預計今年7月完工，10月開始量產，第一期將有56條產線，力拚三個月內生產效率達50％，半年達到75％。

第2期，預計明年3、4月會完工，兩期共計112條產線，產能約每月240萬件，印尼廠完工後，將增加儒鴻成衣生產量能20％。

(工商 )