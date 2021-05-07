美國媒體《富比士》發布2021台灣十大首富排行榜，台商華利實業張聰淵榮登台灣首富。張聰淵的發跡工廠「良興、得協鞋業公司」位於雲林縣莿桐鄉饒平國小附近的一條產業道路上，數十年前已停工。張聰淵為人低調，鄰居很少看到他，雲林縣府相關單位對他也不太熟悉，對莿桐鄉竟出台灣首富很訝異。

據鄰居表示，「良興、得協鞋業公司」原本叫「景新」，80年代的鞋廠生意很好，當地「樹仔腳」村落幾乎家家戶戶少有1人在鞋廠工作，養活數百名員工，工廠轉往大陸生產後，就幾乎沒看過張聰淵。

莿桐鄉長林靖焜說，「景新」30幾年前做鞋子，遷往大陸後改生產一陣子橡膠手套但只有幾年時間，停產後廠房仍留著，可能有幾個人留守，他沒見過張聰淵，也不太曉得他和子女是否還有設籍在莿桐鄉。

張聰淵當年發跡的舊廠房仍在，位於饒平國小後方，占地約１公頃，但已無工廠登記，建物仍掛著「良興、得協鞋業公司」招牌，據了解是轉為採購部門，內約有10到20名員工，但員工未透露採購項目是甚麼。

7日記者前往採訪，一名約60歲女性員工出面招呼，但未讓記者入內，她客氣表示「不要問，我不能回答」，總管理處在中國大陸，任何問題由總部回答。

稍早，一名廠房警衛對記者表示，他原本負責發包，鞋廠移到大陸時，他沒有意願去，老闆體恤他年邁讓他留守廠區，轉當警衛，很感謝老闆照顧他這麼久，老闆認真、務實、低調，老闆成為台灣新首富時，雖然有點驚訝，但也不太意外。

該名老警衛說，老闆早期在斗六一家鞋廠當幹部，後來在莿桐鄉自行創業開鞋廠，1980年代生意越作越大，後來生產線移往大陸，老闆仍幾乎每個月會回廠看看，去年新冠肺炎疫情嚴重才比較少見到。

雲林縣府稅務處局長張永靖說，第一次聽到「張聰淵」此名，很訝異雲林縣居然有台灣首富。

縣府建設處則表示，印象中有「良興」鞋廠，但已無工廠登記，也從未與張聰淵或相關主管接觸過。

(中時 )