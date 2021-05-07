台北股市今(7日)開高走高，終場收在17285點，大漲290.64點，一舉站回17200點，連同6日上漲175點，合計兩日漲了465點，投資人都想和道這兩天的走勢算是止穩反轉，或僅是跌深後的短暫反彈，分析師表示，雖然可以算初步止跌，但想要下周一、二就直接過前高17709點有些難度，還是需要靠資金回流到電子族群的正規軍，才能帶領台股往前高進攻。

台股今日在台積電、聯電、鴻海等電子權值股領漲下，帶動IC設計、面板以及傳產運輸、鋼鐵、金融族群反彈，成功收復5日線、月線，站回所有均線之上，不過，周線則終止連6紅，值得注意的是，休息近3個月的台積電盤中一度重返600元大關，可惜收盤未能站穩，收在599元，上漲12元，聯電也一掃陰霾，終場收在54元，上漲2.7元，漲幅5.26%，也收復季線，鴻海今日則是收在最高點117.5元，上漲5元，漲幅4.44%。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，今日盤勢的整體表現非常不錯，回顧台股本周的高低震幅有近1000點，而台股本身沒有問題，無論是資金面還是產業面，唯一的問題就是籌碼太零亂，經過前幾天的大幅度洗刷，融資與當沖的熱度都有被適度降溫，不過，近期電子成交比重非常低，尤其6日成交比重約42%，是非常極端的數字，今日的大漲，傳產原物料族群開始修正，轉往正規電子族群，盤勢配合得很好，最後的成交值沒有爆量，可以算是初步止跌。

鐘崑禎指出，雖然下周繼續向上的機率非常高，但想要在下周一(10日)、下周二(11日)就直接過前高17709點，難度比較高，但他認為也不容易再破底，有可能在17200點上下做小幅震盪後，再逐漸上攻。

對於今日電子權值股領軍帶領台股往上衝，鐘崑禎說，電子股占成交比重雖然還沒有回到之前的榮景(占成交比重7成以上)，但今日占比45%，已經比昨日好一點點，尤其主要集中在電子正規族群，例如台積電供應鏈、泛鴻海集團等，這樣才能帶領台股往前波高點前進，目前算是初步回穩，需要一點時間反覆震盪打出一個紮實的底部，對未來台股的走勢發展是比較健康的。

(中時新聞網)