社群媒體推特(Twitter)今天證實,已將若干帳號停權,這些帳號規避推特的禁令,宣傳美國前總統川普(Donald Trump)的部落格貼文。

法新社報導,川普本週稍早推出個人專屬網站,其中有個名為「來自川普的書桌」(straight from the desk of Donald J. Trump)社群平台,其實是個部落格。

就在臉書(Facebook)的獨立監督委員會昨天宣布維持將川普噤聲的決定前,川普已等不了臉書審查結果,公開個人專屬網頁。

根據推特,以川普的話題為名稱或企圖宣傳川普網站貼文的帳號,都已被停權。

推特表示,今年1月6日發生國會大廈暴動事件後,由於認定川普有進一步煽動暴力的風險,而決定將川普的帳號永遠下架。在此之前,川普已連續數月發表推文,質疑對手拜登(Joe Biden)勝選的正當性。(譯者:陳怡君/核稿:張佑之)1100507

(中央社)