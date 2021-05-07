桃園市1名莊姓員警去年6月誤認黃男違停，示意對方駛離時，左腳遭不慎輾傷，不過他當下狂罵車主「就算你不是故意的我也要告你過失啦，我腳很痛」、「道歉如果有用的話警察就不用幹啦」態度引發網友砲轟；而1名與該員警長相相似的網友則在網路抱怨，他因為撞臉屢遭騷擾、出征，讓他不堪其擾。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發文抱怨，他因為與該事件的莊姓員警長相相似，網路上有一堆人不斷騷擾、詢問，他澄清「我本人是在火鍋店上班的1位員工而已，先說我沒有兼職當警察，我只是跟他撞臉而已，請不要來騷擾或是打擾我」，他說自己已被煩到不知道該哭還是笑，甚至自嘲「我腳也是好好的沒受傷」。

1名與該員警長相相似的網友則在網路抱怨，他因為撞臉屢遭騷擾、出征，讓他不堪其擾。（圖／翻攝臉書「爆料公社公開版」）

回顧整起事件，桃園市警察局交通警察大隊桃園交通中隊莊姓警員，去年6月間發現一輛轎車違停阻礙交通，上前勸導意外被黃姓男子輾壓左腳，此案經莊員提告後，法院依過失傷害罪判黃男拘役10日。事後有網友將影片上傳到網路，網友看後網友看法不一，有人認為莊員態度惡劣，「遇到穿制服碰瓷」。對此，桃園交通中隊今天力挺回應表示，莊員被壓傷腳難免情緒火爆，但說我們碰瓷太過分了，同時也尊重這次判決。

據了解，莊姓員警6日見諸媒體報導後情緒激動，一度憤怒轉哀怨向長官請辭，但長官建議他暫時休假幾天，等冷靜後再回來上班。

桃園警遭輾腳怒嗆「道歉有用要警察幹嘛」 駕駛狂解釋求情仍挨告

(中時新聞網)