《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，中國大陸近期加速發展以運20大型運輸機為基礎的運油20空中加油機，將讓包括殲20戰機在內的空軍載具獲得更大作戰半徑，衝擊印太區域安全，呼籲印度也應購買更多空中加油機，以便與中國大陸、巴基斯坦等鄰國對抗。

我國防智庫「國防安全研究院」中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富先前指出，中國大陸正加速研發運油20；由於該型機的輸油量可達60噸以上，超過其現役空中加油主力轟油6的3倍，同時加油能力則自2架增為3架；加上配備更先進的航電設備，能更有效因應現代戰場的威脅，使其有能力貼近前線提供支援。

根據估計，只要進行一次空中加油，共軍殲8、殲10等戰機的作戰半徑便能增加30至40%，轟6N轟炸機則約25至30%；而由於中國大陸目前數量最多的轟油6載油量較少，購自俄羅斯的Il-78則僅有3架，因此運油20預計將大幅提升共軍作戰彈性。

《歐亞時報》則指出，中國大陸殲20搭配運油20，作戰半徑將能超過3000公里，足以因應發生於第一和第二島鏈的戰事；另外，運油20也將進一步加強共軍對印度洋區域的威脅。

雖然印度空軍也擁有Il-78，但總數僅有6架。退役印度空軍中將、現任印度空中武力研究中心（Centre for Air Power Studies）主任邱普拉（Anil Chopra）曾指出，由於中國大陸正擴大空中加油機隊，印度空軍也需要進行同樣的準備，使部署於該國南部的戰機能迅速前往北部邊境支援。《歐亞時報》表示，印度目前正考慮先向外租借空中加油機，未來則可能採購6架。

(中時新聞網)