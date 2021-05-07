香港女星阿嬌（鍾欣潼）擁有一張精緻美顏，早前現身大陸綜藝節目《怦然心動20歲》明顯發福走樣的身材，引發熱議。不過她今（7日）於網上PO出與鍾漢良活動合影，身材又纖細不少，只是隨著她活動影片在網上瘋傳，才知所謂的阿嬌變瘦只是修圖效果。

阿嬌今日在微博轉發昨日出席活動與男神鍾漢良的同框照，笑說請大家幫忙把合照傳給鍾漢良，男帥女美畫面養眼，吸引不少粉絲留言激讚「360度無死角美女」、「盛世美顏回來了」、「快和鐘漢良拍部電視劇，最好是古裝」，更有人驚訝直呼阿嬌瘦下來了！

在零修圖鏡頭下的阿嬌與鍾漢良。(取自抖音)

只是阿嬌昨晚活動的影片也在網路瘋傳，影片中阿嬌穿著黑色連身褲，圓潤小腹明顯突出，站在精瘦的鍾漢良身旁，身材更顯豐腴，顏質卻依然出眾，令網友看了忍不住留言「雖然身材胖了，但臉還是很好看」、「羨慕臉一點都沒胖」、「感覺胖了更好看」、「比骨瘦如材好看多了」

她的好友兼Twins搭檔阿Sa（蔡卓妍），早前被問到阿嬌發胖一事，更透露阿嬌其實有荷爾蒙失調問題，直言不會特意關心對方給壓力，健康快樂才是最重要的的事。

(中時新聞網)