高巿屏山、新威、鼓山國小三校聯合兒童音樂會。（曹明正攝）

高巿屏山、新威、鼓山國小三校聯合兒童音樂會。（曹明正攝）

高巿屏山、新威、鼓山國小三校聯合兒童音樂會。（曹明正攝）

幫助偏鄉與弱勢孩童在母親節圓夢，光覺心靈文教協會自掏腰包，匯集社會愛心，為高雄左營屏山國小購置全新鋼琴，支援六龜新威國小合唱團比賽經費，以及添購鼓山國小棒球隊全部球衣，7日並在屏山國小舉行「三校聯合兒童音樂會」。

光覺心靈文教協會由來自企業公司老闆、上班族與公務員、社會人士組成的讀書會長期熱心公益，7日的音樂會結合高雄原民兒童美聲，讓偏鄉國小社團特色被看見。

屏山國小原民合唱團鋼琴使用20餘年目前已無法使用，新威國小在2019年到韓國參加文化國際交流計畫表演，卻因為資源貧困，面臨表演器材服裝等經費籌措的短缺。

光覺心靈協會在母親節前夕，特別贊助屏山國小全新鋼琴、新威國小、鼓山國小表演社團獎助金，協助更換服裝表演經費。協會經理蘇禕琍表示，希望透過捐贈與三校聯合兒童音樂會，幫助偏鄉與弱勢孩子們在母親節圓夢，讓孩子們感受社會的愛與溫暖。

(中時 )