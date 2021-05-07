新北市廣福國小於6日舉辦「餃出感恩，餡上真情」母親節慶祝活動，配合防疫，活動以線上直播方式，邀請家長觀看孩子實踐感謝的行動。（廣福國小提供）

新北市廣福國小於6日舉辦「餃出感恩，餡上真情」母親節慶祝活動，配合防疫，活動以線上直播方式，邀請家長觀看孩子實踐感謝的行動。（廣福國小提供）

新北市廣福國小於6日舉辦「餃出感恩，餡上真情」母親節慶祝活動，配合防疫，活動以線上直播方式，邀請家長觀看孩子實踐感謝的行動。（廣福國小提供）

新北市廣福國小於6日舉辦「餃出感恩，餡上真情」母親節慶祝活動，配合防疫，活動以線上直播方式，邀請家長觀看孩子實踐感謝的行動。（廣福國小提供）

新北市廣福國小於6日舉辦「餃出感恩，餡上真情」母親節慶祝活動，配合防疫，活動以線上直播方式，邀請家長觀看孩子實踐感謝的行動。中年級學生不分性別，學習烹煮水餃與包裝便當，附上親手寫的感恩小卡，最後將愛心水餃便當帶回家，給家人一份手做溫暖的感動。藉此活動引導學生體會做家事不分性別，以及學習感恩、惜福的態度。

校長張美鳳表示，學校與家長會均非常關懷弱勢家庭的學生，今年能配合金山財神廟進行義賣，為弱勢扶助挹注資源，非常有意義；同時水餃義賣活動也結合108新課綱「自發」、「互動」、「共好」的精神，發展出具素養導向的課程設計。教師能從學生的生活情境進行教學設計，引發學生學習動機與熱情，再開展學生自我與他人的互動能力，建立正確的性平互動態度，以及主動分擔家事的觀念，進而應用實踐所學，不分性別共同為班級活動主動付出，並體會家人平日照顧自己的辛勞，懂得感恩與惜福，達到彼此的互惠與共好。

愛心義賣活動「餃出感恩，餡上真情」由老師帶領學生共同策劃，過程中學習動手煮水餃，感受家人平日準備餐點的辛勞，接著由學生親自邀請家人參與這場活動，讓水餃大餐成為感恩的主角，搭配表演，獻給辛苦的家人們一個難忘的母親節，也打破性別與家事分工的刻板印象。

活動由學校家長會與長期扶助多所學校發展的金山財神廟合作，購買知名商家「八方雲集」的冷凍水餃，提供學校配合母親節進行愛心義賣活動，義賣所得扣除部分成本後捐入家長會專戶，支持弱勢家庭及豐富師生多元學習。

廣福國小極力建立學生對性別平等的正向互動態度，配合綜合活動課程內容，將新課綱的性平議題內涵發揮創意融入，並由新北市綜合活動輔導團團員郭貞瑩老師於校內進行區級公開課，藉著改編教材與設計多元活動，引導學生能尊重、包容不同性別在事務表現的差異，建立有效的溝通互動。

(中時 )