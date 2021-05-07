長興(1717)挾特用材料與合成樹脂出貨量顯著成長，第1季營收112.02億元，年增46.83％，毛利率推升至23％，帶動營業利益10.25億元，稅後淨利8.25億元，年增289.46％，齊創同期新高，EPS 0.66元。

此外，強化財務結構及降低財務成本，長興董事會決議發行110(2021)年度第一期有擔保普通公司債，發行總額上限30億元，主用於償還借款；發行期間5年，發行利率採固定利率方式發行，到期一次還本。

長興合成樹脂營收佔比49％、電子材料31％、特用材料19％。受惠全球經濟復甦，第一季產品出貨維持不墜，在營收規模以及產品組合優化下，營業利益大幅成長228.96％至10.25億元，為歷年同期新高。

長興指出，營收佔比最高的合成樹脂雖售價調整略為落後原物料漲價，但透過稼動率提升，平均毛利率影響不大，仍維持在歷年相對高的水準。在市場需求暢旺下，第2季出貨量維持穩定，惟毛利率變動仍將受原物料走勢影響，將審慎進行成本及庫存管控，適度調整售價，優化產品組合，維持營運績效。

(工商 )