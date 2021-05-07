萬能科技大學餐飲系選手在全國技能競賽北區分區賽大有斬獲，榮獲3金2銅共9項獎牌。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

萬能科技大學餐飲系選手在全國技能競賽北區分區賽大有斬獲，榮獲3金2銅共9項獎牌。在麵包製作職類紀紫葳獲得第1名、吳梓瑄獲得第3名；西點製作職類王梓翰獲得第1名、邱海虹獲得第3名；中餐烹飪職類林欣慧獲得第1名、張立誠獲得第4名；餐飲服務職類冷松庭獲得佳作；西餐烹飪職類陳倫傑、簡暉恩獲得佳作。

第51屆全國技能競賽北區分區賽，經過來自全國各地好手激烈競爭，產生各職類優勝選手，萬能科技大學餐飲系選手紀紫葳、王梓翰、林欣慧三人大放異彩，分別奪下麵包製作、西點製作、中餐烹飪第一名，同時也獲得獎金，並有機會晉身為國手參加國際技能競賽。

這次競賽萬能科技大學餐飲系派出優秀選手，由餐飲系老師帶領下，安排魔鬼訓練，不分日夜假期，努力不懈為競賽衝刺。由於麵包從製作到出爐時間冗長，選手經常訓練至夜半時分才能休息，期間不免喪失信心，因此指導老師經常要扮演嚴師慈母雙重角色，於訓練同時亦不斷鼓勵選手堅持到底。

紀紫葳曾獲得高中技藝競賽烘焙職類金手獎第8名，賽後表示，為了自身技能提升與肯定，以及個人與系所榮耀，在指導老師陳明裡恩威並施之下苦練，技藝逐漸精進，現今榮獲麵包製作第一名殊榮，非常感謝主任與餐飲系師長備賽期間嚴厲的訓練。

未來這些選手可晉級參加9月份高雄展覽館舉辦的全國賽，全國賽的規格比照世界賽的評分方式，選手將花費更多心力專注於賽前訓練。觀光餐旅暨管理學院呂堂榮副院長指出，觀管學院成立「極光競賽培訓中心」給予選手生活上的補助，使學生無後顧之憂，更得以專心努力準備比賽，特別是餐飲系這幾年致力於挑戰全國技能競賽，期望帶領學生實證有技能就擁有希望。

校長莊暢表示，萬能科大近年來積極培訓相關技藝選手一直保有優異的比賽成績，今年全國技能競賽成果如此出色，代表競賽的結果不但是學生自己個人的努力，也意味著萬能科大在目前實踐技職教育之下的成果。校方表示，技職教育所需要的資源投入，無論是時間還是金錢、設備都是非常龐大，尤其是餐飲相關設備，萬能科大將不斷精進技術，以師徒相授傳承技藝、追求卓越，成為北部科大餐飲類第一學府。

(中時 )