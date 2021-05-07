項婕如（左）與姜典為戲宣傳。（LINE TV提供）

兩人可愛互動。（LINE TV提供）

項婕如穿女僕裝。（LINE TV提供）

項婕如與宋偉恩。（LINE TV提供）

過去形象清新的張立昂被爆劈腿、女伴換不停，甚至不愛戴套，他日前在IG澄清「沒有錯綜複雜的交友，只有可能是交錯朋友，我一直是健康的，半年一次的健康檢查也都正常」。

與張立昂同門的項婕如今（7日）出席新劇宣傳，被問到師兄張立昂，她說：「以前和師兄合作過2部作品，算熟嗎？好難喔，因為沒什麼私交，工作遇到還是會打招呼，這次我只有看到標題，因為我都在工作，跑通告沒有時間，但我有關心我經紀人，因為他帶我通告，看一看就跑出去講電話。」

她接著說：「我好像太沉浸在角色裡（新電影，剛殺青），都是打開手機看一下工作訊息就關掉，因為新角色滿吃重的，生活的事情比較沒那麼多力氣去關心，連垃圾好幾天沒倒了，我是小資女，都沒時間追垃圾車。」

21歲的項婕如在LINE TV《愛的奧特萊斯》擔任女主角「傅靖雪」，劇中是大學校花，更是零缺點女神，外表甜美的項婕如謙虛說，因為自己個性內向害羞，在學校也比較低調，學生時期並非校花，打趣說：「所以一直很想演校花。」

談到被追求的經驗，她透露以前曾有男生向她告白，在學校空地用酒精膏寫她的全名，「我看著他燃燒我的名字，當下反應傻眼，也忘了他說了什麼，只記得說『那我要回家了』。」燒完的痕跡連同校的妹妹都有發現。

還有一個「早餐事件」讓她印象深刻。項婕如說，學生時期有男生連送一周的早餐給她，「送給我兩份，可能以為我很會吃」，沒想到因此被學姊關切，嚇得她不敢再收早餐。此外有女生藉故說想認識她，向她要LINE，沒想到一回家發現滿滿一排男生加她好友，這才知道那位女生把她的LINE ID給了其他人，讓她哭笑不得。

項婕如首次挑戰女僕裝造型，她劇中以「校園女神」之姿，在一場大學舞會中身穿可愛女僕裝登場，笑說自己終於有機會穿女僕裝，「我好像滿適合角色扮演，但之前一直沒機會穿。」

習慣穿褲裝的她，坦言不習慣穿短裙，會忍不住想拉裙子。男主角姜典也爆料，現場臨時演員看到項婕如的女僕造型都驚呼「太可愛了吧」，身高157的項婕如，不只要和姜典跳華爾滋，劇中也和身高187公分宋偉恩共舞，形成最萌身高差。

她稱單身許久，也表達想談戀愛的心情，笑說：「從18歲踏入演藝圈以來，單身至少3年，可能運氣都用在工作上，公司也很鼓勵我談戀愛，連阿嬤都在催什麼時候結婚。」項婕如透露喜歡外型乾淨、雙眼皮，有一點藝術性格的人，不過現在還在靜待好的桃花降臨。

20歲姜典現在是北藝大電影系大二生，首次擔綱戲劇男主角「左又禾」，他透露如果要拿優點換愛情，應該會拿「易瘦體質」，「我從高中就一直維持173公分、56公斤，而且我滿愛吃的，可以吃一大鍋的火鍋。」

他透露第一次看到項婕如的試鏡影片，忍不住在心裡偷笑，「當時覺得Wow很漂亮」，不過後來發現項婕如與想像中有些不同，「她做事爽快直接還會惡作劇，像是突然戳臉頰。」讓他不知道如何反應，有些小鹿亂撞，項婕如則說第一次和比自己小的人演對手戲，開玩笑：「終於換我撩別人了！」

姜典劇中對校園女神一見鍾情，他笑說劇中角色太不現實，難以接近，私下喜歡藝術性格的女生，不過現實生活中容易被可愛的女生吸引，項婕如追問：「劇中的傅靖雪和現實的項婕如比較喜歡誰。」姜典笑回：「項婕如比較接近喜歡的理想型。」項婕如笑答：「他長大了！」逗得現場笑翻。

《愛的奧特萊斯》1季50集，每集3分鐘的創新直式微想劇為創新主軸，結合時下年輕男女最愛的懸疑與愛情喜劇類型，用手機視野細說異次元世界觀的青春愛情奇幻故事。《愛的奧特萊斯》將於5月20日起於LINE TV 和LINE貼文串獨家播出。

(中時 )