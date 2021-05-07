太魯閣號事故造成多人傷亡，勞動部隨即針對台鐵進行「鐵路行車安全改善工程安全衛生專案檢查」，共計351件工程，扣除已完工工程，針對195處工程勞動檢查、完成306廠次勞動檢查、其中141廠次違規，主要違規為風險評估、開口未有防護、承攬管理等，包括開罰台鐵81萬元在內，共開罰317萬元。

勞動部職安署組長李文進表示，其中9處高風險的臨軌作業中扣除1件太魯閣事件、2件已完工，其中3件皆有違反職安衛法規，開罰29萬元、停工3處，其餘3處因停止施作，並未執行勞動檢查。

職安署指出，太魯閣事件後號行經撞擊，造成49人死亡重大交通事故，職安署針對台鐵局「鐵路行車安全改善六年計畫」及工程會提供臨軌具行車安全風險之工程，實施專案檢查，以確保台鐵局相關工程施工安全，已要求台鐵局應針對所屬工程負起管理責任，不應只單由廠商自行施作，以建立完整防堵機制避免廠商違反規定。

職安署強調，針對台鐵局所屬鐵路行車安全改善工程全面清查施工現場安全衛生缺失，要求台鐵局提升安全衛生管理能力外，將於1個月內對於本專案檢查尚在施工中工程，實施複檢，勞動部近也將召開跨部會減災平台會議，會請交通部說明如何落實「施工風險管控平台」。

(中時 )