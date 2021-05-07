海運缺櫃、塞港到爆！長榮海運（2603）7日發布2021年第一季財報，第1季營收達899.53億元，稅後盈餘達360.83億元，每股盈餘7.04元，較去年虧損狀況業績大幅躍昇，光是一季業績就拚過去年整年表現，換算第一季90天來計算，等於是第一季每日淨賺約4億元。

長榮海運日前提前公告3月財務數字，3月除營收321.72億元，不僅首次單月營收破300億元，更年增1.34倍，續創歷史新高，更交出單月稅後大賺135.11億元、每股稅後盈餘（EPS）2.36元，年增21倍的好成績，法人也看好，長榮首季每股純益將可達6元以上，如今業績出爐，遠遠超乎市場預期。

隨著全球缺櫃缺艙情況緊繃，長榮海運總經理謝惠全日前在法說會上指出，全球塞港情形導致艙位供不應求，尤其美西塞港持續嚴重，加上第3季傳統旺季到來，預期塞港問題短期內都不會解決，直言「今年將會有不錯的成績」。

(中時新聞網)