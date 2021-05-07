台電徵人9日2萬人共赴考場 錄取率3.63％ 18:542021/05/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電9日台電將舉辦今年度「新進僱用人員甄試」，本次招考19個類別，共21,097人報考，預計錄取766名，報名錄取率為3.63％。 台電說，此次台電新進僱用人員甄試，配電線路維護預計錄取265名、綜合行政109名及變電設備維護97名為錄取名額前三多，而以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數為最多，共計11,102人，報名錄取率僅0.98％。 新鮮人職缺激增11萬 起薪多3.53％ 《證交所》綠色經濟暨航運業績發表會 9公司25日起跑 (工商 ) #台電 #錄取率 #新進 #僱用 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍、逾65歲民眾5月10日可打公費疫苗 04:102021/05/07 焦點要聞 新懶人投資術2／電動車類股當道 相關ETF已成兆元產業受益人逾167萬人 08:522021/05/07 財經 政院百億催生 試管補助不排富 04:102021/05/07 生活新聞 民進黨全國主委會議 黨員AI查核系統7月建置完成 16:402021/05/07 政治 中信兄弟主場賽 中市府輔導洲際球場落實防疫 16:372021/05/07 體育 捕蟹船遇火劫船長兄弟落海失蹤 最後身影曝光 12:312021/05/07 社會 魏應充邀資源班孩子進場觀賽 感受棒球熱情活力 14:342021/05/07 社會 基隆捕蟹船火燒船11船員跳海逃生 9人獲救船長兄弟下落不明 10:132021/05/07 社會 9歲女童遭10人重壓頸椎裂 媽痛心曝千字文控補習班 08:142021/05/07 生活 3公投案跨過成案門檻 皆有6萬多件不符規定 11:542021/05/07 政治 培植多元文化講師 移民署結合7所大學育成中心開課 免費招收新住民 15:242021/05/07 社會 財經熱門新聞 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 張聰淵發跡鞋廠曝光 隱身雲林小村 鄰居驚：不知是首富 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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