台電9日台電將舉辦今年度「新進僱用人員甄試」，本次招考19個類別，共21,097人報考，預計錄取766名，報名錄取率為3.63％。

台電說，此次台電新進僱用人員甄試，配電線路維護預計錄取265名、綜合行政109名及變電設備維護97名為錄取名額前三多，而以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數為最多，共計11,102人，報名錄取率僅0.98％。

(工商 )