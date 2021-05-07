高通技術公司今日宣佈，根據商用裝置上的實測結果，5G毫米波連網速率相較僅於6GHz以下頻段運行的5G連網速率快16倍。這些前所未有的實測結果，是基於Ookla Speedtest Intelligence提供的由美國使用者藉由商用裝置自發進行的測速數據。

與低頻的4G或5G頻段相比，5G毫米波利用超寬通道實現指數級提升的更快速率，並提供更大容量。5G毫米波在全球繼續保持強勁發展動能，美國和日本的所有主要電信營運商均已部署5G毫米波，歐洲和東南亞近期也開始發展5G毫米波的部署，而像是澳洲和拉丁美洲等國家及地區則將很快跟進。預計中國也將在明年年初為北京冬季奧運會部署5G毫米波。

5G毫米波對大幅提升網路效能、推動各類環境下的多樣化連網體驗而言至關重要。無論使用者是在家使用5G固定無線接取，在火車站邊走邊串流電視節目，在辦公場所或學校使用企業級連網，還是身處人潮密集場所等類似的公共場合，5G毫米波這項先進技術都能提供超大頻寬支援。

高通技術公司已經讓5G毫米波技術成為現實，並持續透過突破性技術和產品推動5G毫米波技術的普及。高通技術公司聯合行動生態系的領導企業，早在相關標準化作業開始數年之前就啟動了對5G毫米波技術的研究，隨後在2017年和2018年開始互通性測試，並在2019年發佈的多款旗艦智慧型手機中最終實現了5G毫米波的商用。

(工商 )