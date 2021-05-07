避免旱情影響救災消防隊執行水源缺乏搶救演練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

全台水情吃緊，截至日前降雨量偏少，近日降雨量亦無顯著挹注水庫，桃園自來水也由原本夜間減壓供水擴大為全日實施，由於消防栓的水源為自來水，是否影響救災著實令人擔憂，如何在水情持續嚴峻情況下，如何運用有限水源救災，實為一大考驗。

有鑒於此，桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊7日到「群鹿企業股份有限公司」進行水源缺乏火災搶救演練，演練包含消防幫浦抽水等應對救災戰術，及如何運用鄰近替代水源，完成救災任務，此外分隊平時除熟悉轄內工廠的備用水源取水位置外，亦同時調查水井、地下水、河川、水溝等天然水源的位置，以利災害發生時能以最快速度取得水源，完成救災工作。

山腳分隊長葉昱旗表示，期望透過此次演練，使單位同仁均能熟悉水源缺乏時火災搶救作戰策略，並實地進行水源踏勘作業了解消防替代水源分佈位置，一旦火警發生時，可迅速了解火場附近有哪些第一時間可利用水源，以提升救災效率，迅速撲滅火勢。

第三大隊大隊長殷明坤表示，因應目前水情吃緊，除開源節流外，應定期檢查蓄水池、尋找替代天然水源以及善用桃園北區水資源回收中心水源維持消防戰力，並持續精進消防人員救災能力，才能守護人民生命財產安全。

(中時 )