獵地王興富發在政府打房間，獵地動作絲亳不受影響，不過，今日舉行董事會，通過董事長人事案，原董座鄭志隆因個人生涯規畫辭去董事長職務，由興富發高雄分公司副總曹淵博接手。

之前巿場即傳聞，6年多前從興富發集團總裁鄭欽天手中接下董座大位的鄭志隆，最近萌生退意，有意請辭董事長職位，在鄭欽天幾經思考後同意，並將原鄭志隆出任的潤盈投資公司法人代表，改為興富發建設副總曹淵博。

今天興富發董事會會中即通過這項人事案，新任董事長由曹淵博擔任，並舉行董事長交接。興富發表示，曹淵博深知「將軍，沒有選擇戰場的權利」，只有承擔集團期許，一心戮力往目標前進、發揮最大戰力成為興富發建設後盾。

在巿場受到打房影響，許多建商紛紛觀望，延後推案間，在全台主要都會都有推案的興富發，獵地動作持續，先是上月投入12.7億元買下台中七期400坪土地，今日更砸超過百億元買下新北是新莊副都心、高雄新興區中央公園商圈近4千坪土地。

(中時 )