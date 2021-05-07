吳宏修（左起）、導演郭珍弟、陳淑芳和詹婷宜今出席特映會。（羅永銘攝）

陳淑芳7日出席新片《期末考》特映會，她在片中飾演藍葦華和吳宏修的阿嬤，從小對2人呵護備至，溫馨祖孫情感動不少觀眾。母親節將至，她坦言當天得在工作中度過，「我要去當學生呢，要去學客語」。於是吳宏修先替陳淑芳慶祝，不送康乃馨，妙送高麗菜，他笑道：「我剛好經過梨山，看到一顆50元很便宜，所以就買來送給阿姨。」

陳淑芳透露，由於從小不敢坐摩托車，所以片中坐機車的戲是她最挑戰的地方，她分享：「我14歲時被表哥載，結果坐後面摔傷了！就會怕了嘛。」有場戲藍葦華下雨天載她，讓她心中滿是緊張，笑道：「我害怕坐摩托車，上下車怕摔倒，所以中間沒拍的時候，我就一直在坐在車上。」

雖然心中害怕，但陳淑芳該場戲一次OK，讓導演郭珍弟大讚她敬業，因為自己現在知道她原來有這段童年陰影。該片日前獲選美國西雅圖、阿根廷布宜諾斯艾利斯等國際影展，6月4日全台上映。

(中時 )