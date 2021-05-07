南部避暑勝地藤枝國家森林遊樂區，歷經12年休園後，7日終於重新開園，一早即湧入引頸期盼已久的首批遊客，來一睹藤枝森林森濤再現的風采，眾人都直呼太美了，林務局屏東林區管理處表示，開園首3日有森林音樂會等活動登場，入園前15天開放線上預約，至5月21日入園人數已額滿。

藤枝國家森林遊樂區受莫拉克風災影響，重創唯一聯外林道，因此休園12年，2019年雖曾經對外開放3個月，但遊客需步行1公里以上路程才能抵達園區，如今聯外道路修建完成，5月7日採預約入園方式，正式對外服務。

由於每日開放500位名額，首次上月22日中午12點開放線上預約，不到3分鐘內即告滿額，可見長達12年的等待，讓民眾迫不及待想來趟舒適之森林遊憩體驗。

屏東林區管理處處長楊瑞芬表示，藤枝國家森林遊樂區目前以「預約入園、調適營運」方式營運，林管處會再持續針對各項設施進行改善，期盼未來能再提升入園人數，提升觀光產值。

12年後再次來到藤枝的遊客柯先生表示，能再度回到藤枝心情很激動，有種即將和初戀情人見面的緊張和興奮，再度來到藤枝，感覺恍如隔世，看見藤枝一切都好，只想到大叫「藤枝，我來了！看到你真好，我好開心！」

首次到藤枝的莊小姐說，這次是和登山隊一起來，感覺藤枝氣候很舒服，很適合親子、老人家一起來森林浴，以後會想帶著全家人一起來藤枝玩。

(中時 )