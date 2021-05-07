原住民狩獵案釋憲，大法官宣告部分合憲，布農族獵人王光祿的非常上訴案，恐怕仍會維持有罪。本案律師團及聲援團體今在司法院外開記者會，痛批大法官「扭捏造作，為德不卒」，稱這次釋憲只是一場鬧劇，是帶著殖民、統治的心態來看原住民。

律師團代表許正次表示，這次釋憲後，王光祿應該是沒有救，釋憲給了一個權力，卻綁住你的手腳，這就不是一個完整的權利，既然大法官宣示要保障原民傳統生活方式，應該更進一步釐清、開放，他們的下一個戰場就是立法院，將督促立委修法解除管制。

泰雅爾族民族議會秘書長歐蜜．偉浪則說，中華民國來台灣時就翻轉他們的語言，他們馳聘在大地上墾殖狩獵，傳統領域卻被列入國有化，各族群制度也被民主選舉取代，「我們慢慢忘了我們是誰」，原民的自我認同，已被國家暴力一一拆解。

歐蜜‧偉浪說，大法官擔憂的野生動物保育，原民祖先已有非常好的制度及禁忌，讓山林不至於被滅絕，卻從來不被了解，反觀平原地區是如何地被濫用，讓大財團長驅直入，顯得非常可恥；政府想把大陸帶過來的不三不四法令，套用在原民身上，完全錯誤。

歐蜜‧偉浪強調，今天釋憲只是一場鬧劇，是給哭喊的孩子丟幾顆糖果，有多少拿獵槍的原住民影響社會治安？沒有！大法官不曾瞭解台灣土地的溫度，仍帶著過去殖民、統治的心態來看待原住民，很可悲。

原住民族青年陣線成員簡年佑痛批大法官「扭捏造作，為德不卒」，一開始說狩獵是原民基本權利，後來卻在他們爭執的論述不斷自我放棄。原住民不需要受主流社會汙名，他們不是拿著槍上山亂打亂殺，狩獵文化跟生態保育是不衝突的。

簡年佑說，大法官在操作比例原則，說原民權利跟生態保育要各退一步，卻沒想到台灣原民不管在文化認同還是傳承上，都已站在懸崖下，「到底還能退到哪裡」，原民獵人的自由，族人的生命及族群認同，是生態保育可以換來的嗎？這號釋字重重斲傷原民的生存。

(中時 )