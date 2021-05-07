傳奇網路（4994）7日公告第一季營收，第一季營業利益為0.57億元、毛利4.24億元，年增逾一成。毛利率也自去年同期的49％提升至57％。傳奇網路表示，第一季本業受惠於推出全新自製研手機遊戲表現亮眼，加上是自主研發的產品，帶動毛利率提高。不過今年3月將當初投資日本子公司股本匯回，故於營業外支出產生一筆一次性損失約0.3億元，致第一季的業外損失增加，獲利較上季、去年同期由盈轉虧，稅後淨損合計0.02億元，每股虧損為0.01元。

傳奇網路第一季營收7.43億元，較去年同期減3.81％，傳奇表示，第一季遊戲營運動能主要來自《風之國度》，以及《幻想神域2》，其中《幻想神域2》台版、國際版、日版接連上市後表現不錯，3月份推出的新手遊《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》，也帶動第一季營運。

《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》台港版3月甫上線，便獲Google Play Store、iOS App Store雙平台精選推薦，並分別攻佔台灣雙平台免費下載排行榜第1、3名。此次遊戲上線初期投入行銷費用約1.3億元，為推出首月期間一次性費用。該遊戲為傳奇網路自製的MMORPG手遊，帶動毛利率攀高，自去年同期的49％提升至57％，大幅增加營業毛利金額，使營業毛利較去年同期增加11％。

傳奇網路也同步公布4月自結損益，4月稅前每股虧損為0.01元；今年前4個月營收9.78億元，營業利益8,740萬元，稅前每股盈餘為0.05元。傳奇網路表示，與趣炫網絡合作研發之手遊新作《Dragonicle》已於4月中在雙平台搶先推出國際英語版，將於次月起可認列完整月份收入。

展望接下來營運，傳奇網路指出，下半年將規劃陸續推出《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》的國際版與日版，衝刺海外市場營運。傳奇網路將在5月19日舉辦法說會，進一步說明後續營運展望。

(工商 )